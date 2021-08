Stiri pe aceeasi tema

- Franta mai are de pus la adapost "cateva zeci" de afgani care au lucrat pentru armata franceza intre 2001 si 2014, a declarat marti purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, relateaza AFP. "Raman cateva zeci de PCRL (personal civil recrutat local) afgani care cer protectia Frantei", a…

- Cancelarul Angela Merkel a anuntat, marti, ca, in Germania, vaccinarea anticoronavirus nu va deveni obligatorie, distantandu-se de hotarari in acest sens luate in Franta si Grecia."Noi nu intentionam sa mergem in directia sugerata de Franta.

- Cine a mers pe mana Franței in duelul cu Elveția de pe Arena Naționala s-a inșelat. La capatul unei confruntari zbuciumate, cu rasturnari de scor, prelungiri și penalty-uri de departajare, s-a calificat Elveția! Eliminarea inca din „optimi” a campioanei mondiale, socotita principala candidata la titlu,…

- Victor Pițurca (65 de ani), fostul selecționer al echipei naționale a Romaniei, a fost impresionat de prestațiile Ungariei din grupa F de la EURO 2020. Ungaria a fost repartizata la EURO in „grupa morții”, alaturi de Franța, Germania și Portugalia, pe care a incheiat-o pe ultima poziție, dar cu fruntea…

- Trei persoane au fost ranite, dintre care una este în stare grava, dupa ce doua cladiri din centrul orasului Bordeaux (sud-vestul Frantei) s-au prabusit duminica seara din cauze înca necunoscute, au anuntat pompierii si primaria orasului, informeaza France Presse. Pompierii au fost…

- Antoine Griezmann (33 de ani) a marcat golul Franței din remiza cu Ungaria, scor 1-1. Starul Barcelonei spune ca atmosfera de la Budapesta, cu peste 60.000 de fani prezenți pe „Puskas Arena”, a avut un rol important. Cronica meciului Ungaria - Franța, scor 1-1, in grupa F de la Euro 2020 Franța a evitat…

- În toiul pregatirilor pentru Euro 2020, selecționerul Franței, Didier Deschamps, nu a lasat sa treaca neobservat cazul lui Aymeric Laporte, naturalizat de Spania, dar cu origini franceze.Fundas central al echipei Manchester City, Laporte nu a jucat niciun minut pentru reprezentativa mare…