- Armata franceza a inceput marti, la Mourmelon-le-Grand (nord-est), incarcarea pe trenuri internationale a 13 tancuri Leclerc care vor ajunge la baza militara Cincu din Romania pentru a intari flancul estic al NATO, relateaza AFP.

- Publicația franceza Mediapart scrie intr-un reportaj ca peste 700 de militari francezi dislocați in Romania, la tabara de la Cincu, traiesc in condiții mizerabile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- In aceasta seara a intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac primul convoi cu tehnica militara franceza constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO (Battle Group Forward Presence- BGFP) dislocat in Cincu. Un al doilea…

- Primele doua convoaie de vehicule blindate de lupta de infanterie (VBCI) au pornit marti de la baza militara din Mourmelon-le-Grand, estul Frantei, in directia Romaniei, in cadrul operatiunii Aigle, menita sa intareasca apararea flancului estic al NATO, informeaza AFP.

- O companie de transportoare blindate si una de tancuri Leclerc ale Armatei Frantei vor sosi in Romania, de la sfarsitul lunii octombrie, pentru a completa mijloacele tehnice ale Grupului de lupta al NATO Battle Group Forward Presence BGFP dislocat in Cincu.Deplasarea acestora se va face catre Cincu…