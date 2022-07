Armata, desfăşurată în Madagascar, după ce hoţi de animale ucid 32 de persoane Hoti de animale au ucis in Madagascar cel putin 32 de persoane, pe care le-au inchis in trei case carora le-au dat foc, intr-un sat situat la nord de capitala Antananarivo, iar presedintele Andry Rajoelina le-a transmis duminica celor care se fac vinovati de acest ”masacru” ca vor fi pedepsiti, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

