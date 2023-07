Un numar record de vase de razboi al marinei chineze au fost vazute in zona apelor din jurul Taiwanului pe parcursul unei perioade de 24 de ore, a anunțat ministerul apararii de la Taipei. Activitatea armatei chineze din zona Taiwanului a durat 24 de ore, sambata, și a venit in urma unor exerciții facute la inceputul saptamanii trecute, cand zeci de avioane chineze au traversat linia mediana a Stramtorii Taiwan și au patruns in zone cheie ale zonei de identificare aeriana taiwaneza. Pe parcursul a 72 de ore la mijlocul saptamanii trecute, 73 de avioane ale Chinei au trecut linia mediana, un punct…