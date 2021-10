Stiri pe aceeasi tema

- Armata SUA a pierdut razboiul din Afganistan, in ciuda faptului ca și-a indeplinit o parte din sarcinile sale, a declarat președintele șefilor de stat major al forțelor armate americane, Mark Milli. "Acest razboi a fost un eșec strategic pentru noi. Dar nu l-am pierdut in ultimele 20 de zile…

- In total 18.700 de persoane evacuate de armata americana din Afganistan au sosit la baza aeriana a SUA de la Ramstein (Germania) cu 76 de zboruri, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al bazei, relateaza Reuters si AFP. Inaintea transferului catre SUA, persoanele evacuate de armata americana…

- Armata americana din Kabul a fost avertizata in privința unei serioase amenințari ISIS, dupa ce mai multe ambasade au primit informații cu privire la un posibil atac terorist. Autoritațile straine sunt presate de timp și incerca sa ii evacueze cat mai repede pe cetațeni. Soldații americani au fost inșiințați…

- Cine ar îndrazni sa sune cel mai puternic politician european (înca) fix în timpul unei întâlniri importante cu Vladimir Putin? Telefonul cancelarului Germaniei Angela Merkel a început sa sune ”din buzunar” vineri, în timpul discuțiilor cu Vladimir…

- Cei mai multi dintre americanii care au participat la un sondaj realizat de The Associated Press - NORC Center for Public Affairs Research considera ca razboiul din Afganistan, cel mai indelungat purtat de Statele Unite, nu a meritat.

- Rapiditatea impresionanta cu care talibanii au obtinut din nou controlul in Afganistan provine nu doar din forta lor pe teren, ci si din presiunea lor sustinuta pentru negocierea de acorduri si capitulari, noteaza France Presse intr-un amplu comentariu. Insurgentii au purtat un veritabil razboi psihologic…

- Finantatorul Gigi Becali a declarat, miercuri, ca a facut cerere la MAPN ca echipa FCSB sa joace pe noul stadion Steaua, recent inaugurat. "Am facut cerere, pentru ca noi facem totul sub forma legala, in baza legii si noi am facut o cerere. Am facut cerere si la Arcul de Triumf si au spus…

- Lucrurile sunt destul de neclare. Odata cu masurile de relaxare, lumea se poarta ca si cand ar fi disparut pentru totdeauna teama de infectare cu SARS COV 2. Nu se mai poarta masca nici in locurile in care purtarea mastii a ramas obligatorie. Nu se mai dau amenzi. S-a redus numarul celor care se vaccineaza…