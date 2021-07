Armata a ieşit pe străzi! Covid-ul este păzit cu soldaţii şi mascaţii! Australia este foarte ingrijorata de evolutia pandemiei, astfel ca a luat masuri ca-n vremuri de razboi. Autoritatile din „Tara cangurilor” au trimis sute de soldați in Sydney pentru a supraveghea aplicarea masurilor aspre de carantina decretate din cauza unui focar de infectare cu varianta Delta, care a dus pana acum la aproape 3.000 de infectari […] The post Armata a iesit pe strazi! Covid-ul este pazit cu soldatii si mascatii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Australia a trimis sute de soldați in Sydney pentru a supraveghea aplicarea masurilor aspre de carantina decretate din cauza unui focar de infectare cu varianta Delta, care a dus pana acum la aproape 3.000 de infectari și 9 decese, relateaza BBC.

- Autoritatile australiene au impus sambata noi restrictii, inclusiv inchiderea mai multor companii la Sydney, pe fondul creșterii cazurilor de Covid, in pofida mai multor saptamani de izolare, transmite AFP. Toate magazinele considerate ”neesentiale” vor trebui sa-si traga obloanele la Sydney si in suburbii,…

- Australia a fost apreciata, in trecut, pentru bunele sale rezultate initiale in gestionarea pandemiei de coronavirus datorate, in principal, inchiderii stricte a frontierelor imensei insule-continent, relateaza Agerpres .In prezent, insa, campania de vaccinare se deruleaza intr-un ritm extrem de lent,…

