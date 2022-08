Arma secretă care l-a eviscerat pe liderul Al-Qaida. Ce este Hellfire R9X sau „bomba ninja” – VIDEO Ayman al-Zawahiri, liderul Al-Qaida, a fost ucis sambata seara in Afganistan in urma unei operațiuni militare a SUA. In timpul operațiunii, americanii au folosit o drona echipata cu Hellfire R9X, o racheta din care ies mai multe lame mari, de unde și porecla de „bomba ninja”. Dupa ani de urmarire și numeroase operațiuni de recunoaștere, […] The post Arma secreta care l-a eviscerat pe liderul Al-Qaida. Ce este Hellfire R9X sau „bomba ninja” - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

