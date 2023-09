Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Constanta este cercetat pentru furt dupa ce a fost prins in vama Petea cu uneltele pe care le-a folosit in constructii la fostul loc de munca din Franta. El a declarat ca doreste sa isi deschida o afacere in Romania, informeaza, marti, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman dupa ce la controlul de frontiera s-a constatat ca permisul de conducere prezentat nu este unul autentic, fiind fals. Ieri, 9 septembrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea…

- Ieri, 9 septembrie, in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de ieșire din Romania un cetațean roman, domiciliat pe raza județului Iași. Barbatul, in varsta de 28 de ani, conducea un autoturism marca Mazda, inmatriculat…

- FRAUDA de la o firma de inchirieri auto din Austria, descoperita la vama de polițiștii de frontiera botoșaneni Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Radauți Prut au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Nissan, care…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit doua biciclete electrice fara documente justificative la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea. Incidentul a avut loc joi, 3 august, in jurul orei 20:00. Șoferul care transporta bicicletele, un…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu 12 tone de articole second-hand provenite din Germania. Marți, 01 august a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul…

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit la controlul de frontiera, in PTF Petea și Urziceni, doua permise de conducere false și un certificat ITP avand perioada de valabilitate modificata. Un cetațean roman și doi straini sunt cercetați acum pentru faptele savarșite. In aceasta dimineața, in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea cerceteaza un cetațean roman care a incercat sa intre in Romania fara a se prezenta la controlul de frontiera. Duminica, 02 iulie a.c., in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea colegii noștri au observat o persoana care se deplasa pe…