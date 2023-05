Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt responsabil rus a afirmat sambata ca o racheta balistica ucraineana a fost doborata deasupra Peninsulei Crimeea anexate, un eveniment rar intr-un moment in care se profileaza o viitoare contraofensiva a fortelor ucrainene, informeaza AFP. „Fortele de aparare antiaeriene au doborat deasupra…

- Premierul Ungariei a respins speranțele Ucrainei de a se alatura NATO printr-un tweet cu un singur cuvant, scrie Politico.„Ce?!”, a scris liderul de la Budapesta pe Twitter, unde a publicat un articol al publicației citate despre faptul ca secretarul general al Alianței Nord Atlantice, Jens Stoltenberg,…

- Un document semnat de ministrul Bogdan Aurescu spune cand ar putea fi reluate negocierile cu rușii pentru recuperarea Tezaurului depus la Moscova. Comisia comuna romano-rusa pentru studierea problemelor izvorate din istoria relațiilor bilaterale, inclusiv probleme Tezaurului Romaniei depus la Moscova…

- Razboi in Ucraina, ziua 413. Rusia a testat cu succes "Arma Diavolului", o racheta balistica intercontinentala, cu raza de actiune de 5.000 de kilometri. Anuntul a fost facut de Ministerul Apararii de la Moscova.

- In decembrie 2022, in plina invazie rusa in Ucraina, AUR cerea deschiderea unui sediu ICR la Moscova, sub forma unui amendament la bugetul de stat pe 2023. Documentul cu acest amendament insusit de grupurile parlamentare AUR a fost prezentat de deputatul PNL Pavel Popescu, pe pagina sa de Facebook.…

- Marți, ministerul rus al Apararii a anuntat ca a doborat o racheta americana GLSDB, prima confirmare ca Ucraina a primit din partea SUA astfel de munitii, care au raza de actiune cea mai mare dintre toate proiectilele furnizate oficial de Occident armatei ucrainene pentru a o sustine in razboiul cu…

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…

- Rusia a efectuat luni, in timp ce presedintele SUA, Joe Biden efectua o vizita in Ucraina, un test al unei rachete balistice intercontinentale care pare sa fi esuat, potrivit a doi oficiali americani familiarizati cu acest subiect, relateaza CNN . In prealabil, Rusia a anuntat SUA despre lansare prin…