Armă artizanală descoperită la concertul Guns N`Roses de la București. Un bulgar, arestat Un cetațean bulgar a fost arestat, dupa ce a incercat sa introduca o arma artizanala la concertul trupei Guns N’ Roses de pe Arena Naționala. Barbatul avea asupra sa un dispozitiv in forma de pix, care conținea un glonț de 8 mm. Jandarmii l-au oprit inainte sa patrunda in stadion, iar dupa ce a fost descoperit dispozitivul, bulgarul a refuzat sa coopereze cu autoritațile. La momentul actual, individul este subiectul unei investigații și se afla sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Trupa Guns N’ Roses, reunita in componența sa originala, a susținut un concert duminica pe Arena… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

