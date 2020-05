ARIR propune 7 principii de bune practici pentru afaceri responsabile

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ), in parteneriat cu Innova Project Consulting și Avocatnet.ro , propune 7 principii de afaceri responsabile care sa vina in intampinarea companiilor cu sprijin in definirea afacerilor responsabile și adaptarea la un nou mod de guvernanța. Recomandarile de bune practici sunt reunite intr-un ghid lansat astazi in cadrul unui panel dedicat la Forumului ARIR. Principiile sunt: 1. Buna guvernanța și Etica in afaceri, 2. Gestionarea responsabila a resurselor umane, 3. Implicarea in comunitate, 4. Produse responsabile, 5. Ești parte…