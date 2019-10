Stiri pe aceeasi tema

- Pasarile și fluturii nopții ”pun stapanire” in perioada urmatoare pe spațiile expoziționale ale Muzeului Național al Banatului. Instituția de cultura, prin Secția de Științele Naturii, organizeaza o expoziție de excepție – ”Aripile Nopții”, in colaborare cu Societatea Lepidopterologica Romana și Societatea…

Escadrila 712 din cadrul Bazei 71 Aeriana, a participat la " Expozitia de tehnica militara - Armata la Mall " in Iulius Mall Timisoara. Prezenta personalului si al standului expozitional al Bazei 71...

- Muzeul Național al Banatului va invita in prima zi de noiembrie la o expoziție cu pasari și fluturi de noapte – Aripile nopții. Vernisajul va avea loc vineri, 1 noiembrie, la ora 12, in mansarda B2 a Bastionului Theresia din Timișoara. „Vor fi expuse zeci de specii de bufnițe și fluturi de…

- Sectia de stiinte naturale a Complexului Muzeal Arad gazduieste, incepand de astazi, o expozitie care doreste sa reconstituie un fragment din viata existenta pe pamant in indepartatul trecut geologic. Expozitia, realizata in urma unei colaborari dintre muzeul aradean, universitatea clujeana „Babes-Bolyai”…

- Expozitia "Made in China" - o calatorie in arta tanara contemporana chineza - va fi prezentata, in premiera la Art Safari, a anuntat joi, directorul general Ioana Ciocan. "Am discutat foarte mult despre...

- Ieri s-au implinit 150 de ani de la nașterea academicianului „Gheorghe Gh. Longinescu”. Cu aceasta ocazie, pe holul Liceului „G.G. Longinescu“ Focșani a fost organizata o expoziție foto-documentara și una de carte veche, ce cuprinde lucrari științifice semnate de academician. La expoziție au participat…

- In cadrul stagiunii teatrale independente „Nocturnaliile in Curtea Franciscana”, initiata de asociatia culturala „Arte-Factum” in colaborare cu Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis, s-a incetatenit obiceiul ca fiecare spectacol sa fie completat de o expozitie de etnosculptura, realizata de…

- Tinerii din Valea Jiului sunt talentați și pasionați de arta. O astfel de tanara este și Anamaria Vereș din municipiul Vulcan, care in weekendul care a trecut, a avut prima expoziție personala de pictura. Evenimentul a avut loc la Galeria de Arta Iosif Tellman din municipiul Lupeni. Autoarea,…