- Ariana Grande și Chrissy Teigen au fost desemnate cel mai bine imbracate vedete pe covorul roșu la Premiile Grammy 2020. Celebritațile au vrut sa iasa in evidența prin ținutele lor create de marii designeri, insa mare parte din ele au bifat lista de așa NU! .

- Cantareata si actrita Demi Lovato a anuntat marti ca va sustine un recital la editia de anul acesta a premiilor Grammy, care se va desfasura pe 26 ianuarie la Los Angeles, in prima sa reprezentatie live dupa supradoza din 2018 in care era sa-si piarda viata, relateaza EFE. Ea va imparti…

- Cantareața rapp Nicki Minaj le cere colegilor de breasla sa lase deoparte politica și sa se concentreze mai mult pe talent și pe pasiunea pentru genul de muzica rapp. Interpreta hitului Anaconda – care recent a caștigat Game-Changer Award la Billboard Women in Music – spune ca este mandra de toate artistele…

- Camila Cabello le-a cerut scuze public prințului William și soției acestuia, Kate Middleton, dupa ce a dezvaluit ca a furat ceva de la Palatul Kensington in timpul unei vizite facuta luna trecuta. Raspunsul ducilor de Cambridge nu a intarziat sa apara. Cantareața cubanezo-mexicano-americana a recunoscut…

- Taylor Swift a fost starul serii, duminica, la gala American Music Awards (AMA) de la Los Angeles, care recompenseaza in fiecare an succesul in randul consumatorilor de muzica, potrivit news.ro.Cantareata a castigat sase noi trofee, intre care "Artistul deceniului" si "Artistul anului", in…

- Cantareața, care se intalnește de patru ani de zile cu vedeta de muzica country – Blake Shelton, și-a lasat fanii sa speculeze o posibila logodna dupa ce a purtat un inel masiv de diamante alaturi de o rochie personalizata Vera Wang la Premiile People People Choice din Santa Monica, California, in w-end.…

- Ariana Grande spune ca in ultima perioada „a invațat și s-a vindecat”. Cantareața in varsta de 26 de ani a reflectat recent asupra a cat de mult s-a schimbat in ultimele 12 luni, de cand a lansat ‘Thank U, Next’ – in care vorbește despre fostele sale relații amoroase, printre care cea cu fostul logodnic,…