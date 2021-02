Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande a mai doborat un record! Artista in varsta de 27 de ani are acum un Guinness World Record pentru ca deține cele mai multe single-uri de debut care ajung numarul 1 in Billboard Hot 100. “Positions” a fost piesa care care a atins recordul , care a fost pe locul 1 pe 7... View Article

- NANE este artistul care a scos cea mai multa muzica in inceputul asta de an. Dupa „SORRY NOT SORRY”, artistul a mai venit cu o piesa, la doar 3 zile distanța. Aceasta este o colaborare intre NANE și LU-K BEATS, se numește „ECSTASY” și are in mai puțin de 24 de ore aproape 100 de... View Article

- In urma cu 10 ani, David Guetta a lansat un hit care avea sa se dovedeasca iconic: “Memories” feat Kid Kudi a strans peste 326 milioane de ascultari pe rețelele de streaming și mai bine de 375 de milioane de vizualizari ale videoclipului oficial. In 2020, utilizatorii platformei Tik Tok au readus hitul…

- Billie Eilish se menține in top și la inceput de 2021! Videoclipul piesei „Lovely”, lansat de Billie Eilish și Khalid in urma cu aproape trei ani, a depașit 1 miliard de vizualizari pe YouTube. “Lovely” ramane in continuare una dintre cele mai indragite și cunoscute piese ale artistei și este al doilea…

- Justin Bieber a lansat piesa „Anyone”, in prima zi din noul an. Justin Bieber a lansat chiar pe 1 ianuarie 2021 piesa „Anyone”, produsa si scrisa alaturi de Andrew Watt si cu un videoclip regizat de Colin Tilley. In noaptea dintre ani, Justin Bieber a cantat pentru prima oara piesa in cadrul unui concert…

- Dupa ce a lansat in urma cu o saptamana „Don’t Cry”, primul single in aceasta formula, Las Olas lanseaza un remake fresh al renumitei piese „Tom’s Diner”. Single-ul pastreaza ritmul caracteristic hitului original lansat in ’87 de Suzanne Vega și imbina beat-urile EDM cu elemente fresh ce prind viața…

- Luntraru Melisa, o fetița de 10 ani din Viișoara, a lansat recent videoclipul colindei ”Lumina lumii” (cover Revers), realizat de Reportaje Rusu SRL. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Positions”, cel mai recent album al cantaretei americane Ariana Grande, s-a mentinut pe primul loc in Billboard 200 si a devenit al doilea disc al ei care inregistreaza performanta, dupa „Thank U, Next”, potrivit news.ro.In saptamana incheiata pe 12 noiembrie, albumul „Positions” a fost vandut in…