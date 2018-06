Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-și aminti și a comemora victimele masacrului de la Manchester arena, Ariana Grande impreuna cu alți mii de fani și-au tatuat același desen: o albinuța. Albina este emblema orașului Manchester, simbolul reprezentand și efort indelungat și a munci impreuna. Albinuța a devenit un simbol al orașului…

- Acum un an, 22 de persoane au fost ucise langa Manchester Arena in timpul unui atac cu bomba ce a avut loc in timpul concertului susținut de Ariana Grande. Fanii din oraș s-au strans ieri pentru a comemora un an de la tragedie. Ariana Grande a distribuit pe Twitter un videoclip cu mulțimea din Manchester...…

- 22 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un dispozitiv explozibil a fost detonat la finalul concertului susținut de Ariana Grande pe Manchester Arena. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Acum, la un an de la tragedie, cantareața a publicat un mesaj emoționant…

- Vedeta din ''The Mission: Impossible'' Tom Cruise a primit Premiul ''Pionierul anului'' de la Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation in cadrul unei ceremonii desfasurate la CinemaCon, relateaza Press Association. Actorul a declarat ca este o onoare sa fie numit…

- Corina va ajunge luni acasa la parinții ei la Satu Mare. Dupa 10 zile petrecute cu fiul sau, Robin, in Spania, amandoi vor ajunge in a doua zi de Paște in sanul familiei. Vedeta și-a incarcat bateriile in vacanța petrecuta in Barcelona și Lloret de Mar alaturi de Robin, care a avut un turneu la baschet…