“Am gresit”, este mesajul de pe contul de Twitter al Arhivelor Nationale, postare in care se recunoaste ca unele cuvinte de pe pancartele din fotografie au fost blurate. Fotografia nu mai este expusa, insa “cat de curand posibil” in locul acesteia va fi expusa una nemodificata.



In fotografia originala, facuta de Mario Tama de la Getty Images, apare o multime de oameni marsaluind pe bulevardul Pennsylvanya din Washington, la 21 ianuarie 2017, la o zi dupa investirea lui Trump. In imaginea originala apar pancarte cu mesajele “God Hates Trump” si “Trump & GOP – Hands Off Women”, care…