Stiri pe aceeasi tema

- Prima simulare a examenului de admitere la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie( UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș va fi organizata de Liga Studenților din Targu Mureș, in data de 27 martie 2022, incepand cu ora 9.00, Prima ediție din anul 2022 se va desfașura in sistem…

- Conducerea Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a atribuit, in data de 27 decembrie 2021, societații Construct Mapcom SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 764.105 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor de construire a obiectivului…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul Leonard Azamfirei, a participat luni, 13 decembrie, la ceremonia de acordare a United Nations Public Service Awards 2021, eveniment in cadrul caruia a fost premiat și Departamentul…

- Amfiteatrul Facultații de Farmacie a UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit joi, 9 decembrie, lansarea carții „Elemente de cultura organizaționala in Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș", cel mai nou titlu lansat la Editura University…

- Concursul de fotografie organizat sub genericul „Viața in pandemie" in cadrul Zilelor Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș va avea parte de o prezentare online a fotografiilor inscrise in concurs de catre cei aproximativ 20 de participanți.…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza, saptamana aceasta, Zilele Universitații, un eveniment cu tradiție la care este invitata sa participe intreaga comunitate academica. Agenda evenimentelor organizate sub egida Zilelor UMFST 2021…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, a anunțat marți, 30 noiembrie, in emisiunea "Fața in fața" difuzata de postul de televiziune M9 TV, ca "este sigur" ca principala universitate…

- Comunitatea academica a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș este invitata sa participe miercuri, 1 Decembrie, la manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. "Evenimentul se va desfașura pe esplanada Universitații,…