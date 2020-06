Arhiepiscopul Parisului a anunțat când poate începe reconstrucția catedralei Notre Dame. Şantierul s-a confruntat cu mai multe probleme Reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, distrusa partial intr-un incendiu anul trecut, ar trebui sa inceapa in ianuarie 2021, odata terminata o faza de consolidare, a spus marti arhiepiscopul din Paris, citat de AFP, scrie Mediafax. Acoperisul faimoasei catedrale din Paris a fost distrus intr-un incendiu izbucnit pe 15 aprilie 2019, dar de atunci, lucrarile de reconstructie au fost intarziate din cauza vremii, a problemelor sanitare si, cel mai recent, a focarului de coronavirus. Muncitorii care lucreaza la reconstructia catedralei sunt in faza de consolidare a edificiului,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

