Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic, a trimis o circulara preotilor din judet prin care le cere proților sa evite total scufundarea cu capul in apa a micutilor. Indirect, este o recunoaștere a preoților ca au greșit in cazul bebelușului de la Suceava, care a murit in urma Botezului.…

- Arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic, a trimis o circulara preotilor din judet in care le cere sa evite total scufundarea cu capul in apa a micutilor, transmite Digi24 . Reacția sa vine dupa ce un baiețel a murit la spital, la cateva ore, dupa ce a fost botezat la Biserica Sf. Constantin și…

- Tragedia de la Suceava, unde un bebelus de șase saptamani a murit dupa ce a fost botezat prin scufundarea in cristelnița, provoaca reactii și in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. Arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic susține ca a transmis o circulara parohiilor din judet, prin care le cere…

- Arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic, a trimis o circulara preotilor din judet in care le cere sa evite total scufundarea cu capul in apa a micutilor,. Reacția sa vine dupa ce un baiețel a murit la spital, la cateva ore, dupa ce a fost botezat la Biserica Sf. ... The post ”Eu ma tem. Decat…

- Tragedia recenta petrecta la Suceava, cand un bebelus de șase saptamani a murit dupa ce a fost botezat, provoaca reactii și in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. Arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic susține ca a transmis o circulara parohiilor din judet, prin care le cere preoților sa evite…

- Incidentul de la Suceava, in care un bebelus a murit dupa ce a fost botezat, a starnit primele reactii in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. Arhiepiscopul de Arges si Muscel a trimis o circulara preotilor din judet in care le cere sa evite total scufundarea cu capul in apa. Inalt Preasfințul Calinic…

- Incidentul de la Suceava, in care un bebelus a murit dupa ce a fost botezat, a starnit primele reactii in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. Arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic, a trimis o circulara preotilor din judet in care le cere sa evite total scufundarea cu capul in apa a micutilor.

- Practica scufundarii bebelusilor in timpul botezului se va analiza, anunta IPS Calinic, arhiepiscopul Argesului si membru al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Aceasta este prima voce din Biserica Ortodoxa Romana care vorbeste despre reforma botezului. Inaltul ierarh a povestit cum, atunci…