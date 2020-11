Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Tomisului impreuna cu mai multe persoane, printre care generalul Mircea Chelaru, profesorul Florian Colgeac, inventatorul Iuliean Hornet, au depus la Tribunalul Constanta o cerere de anulare a unei decizii luate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta prin care se…

- Conform ultimei raportari, Municipiul Iași avea o incidența de 2,99 cazuri la 1.000 de locuitori, urmat de orașul Harlau cu 2,71, Pașcani cu 2,08, iar Podu Iloaiei și Targu Frumos cu zero cazuri depistate. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința din 2 noiembrie o hotarare…

- Dupa ce, joi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a decis sa nu mai permita participarea reprezentanților HORECA la ședințe, președintele Consiliului Județean a anunțat ca va propune reprimirea acestora. “Lipsa de transparența, diletantismul și abordarile heirupiste de la varful Instituției…

- Reprezentanții asociației Reset solicita anularea pelerinajului din București organizat de Sfantul Dimitrie cel Nou. Ei au trimis o scrisoare deschisa adresata autoritaților laice și religioase unde vorbesc despre situația in care se afla Capitala din cauza epidemiei de Covid 19. Scrisoarea Reset se…

- Vineri, 23 octombrie 2020, pentru un numar de 29 de angajați și 103 beneficiari ocrotiți in cadrul Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Galda de Jos, aflat in structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba, confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus,…

- UPDATE, ora 19:00 – Racla cu moastele Sf. Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa din Catedrala Mitropolitana in acest an, pentru a fi venerate de pelerini. Hotararea a fost adoptata in aceasta seara de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași și a fost comunicata de reprezentantii Mitropoliei…

- Intrarea in restaurante, cafenele și salile cu jocuri de noroc ar putea fi interzisa intr-unul dintre marile orașe ale țarii incepand cu 5 noiembrie, daca rata infecțiilor cu noul Covid-19 nu scade sub 1,5 la mia de locuitori. „Atragem atentia ca daca va fi depasit acest prag, incepand cu data de 5…

- Astazi se sarbatorește Ziua Pompierilor din Romania, ocazie cu care șeful de la Casa Alba a transmis un mesaj pentru toți cei de la ISU Buzau. „Intervenția dumneavostra in situații de urgența este decisiva pentru salvarea de vieți și bunuri materiale. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența…