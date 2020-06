Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Timișoarei a achiziționat și donat o gospodarie cu dependințe unei mame cu cinci copii, aflata in mare dificultate, in localitatea Babșa, comuna Belinț. Parintele Mitropolit Ioan este atent la nevoile semenilor sai și afland de necazul acestei mame s-a implicat in ajutorarea acesteia,…

- Candidatul PNL la funcția de primar al comunei Chiajna, Petre Anghel, continua, alaturi de voluntari acțiunile de sprijinire a persoanelor aflate in dificultate. ”Uniți suntem puternici! Am reușit sa demonstram ca solidaritatea este cel mai important motor in aceste zile. Am reușit printr-un gest mic…

- Militari ai Batalionului 1 CIMIC (cooperare civili-militari) din Bucuresti, vor distribui, in perioada 3-5 aprilie, aproximativ 1.000 de pachete cu produse alimentare si 1.000 de pachete cu produse de persoanelor varstnice din zone afectate de coronavirus din judetul Suceava si din localitati greu accesibile…

- Primaria Ramnicu Valcea va acorda sprijin de urgenta tuturor persoanelor singure sau familiilor aflate in situatii de maxima dificultate. Convocat in sedinta joi, 2 aprilie, la initiativa primarului Mircia Gutau in calitate de presedinte, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a emis Hotararea nr.…

- Liga engleza profesionista de fotbal (EFL) va debloca 50 milioane lire sterline pentru a ajuta cluburile intrate in dificultate financiara din cauza suspendarii campionatelor ca urmare a pandemiei de coronavirus, a anuntat, miercuri, liga."O serie de masuri vor fi introduse pentru a ajuta…

- Persoanele varstnice aflate in dificultate pot apela la ajutorul reprezentanților Primariei Alexandria. Edilul-șef al municipiului a facut un apel la solidaritate in aceasta perioada. Responsabilitatea si solidaritatea sunt, in aceste momente, cele mai eficiente si totodata cele mai la indemana arme…