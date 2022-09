Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei acordă burse elevilor silitori Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei anunța ca va oferi, in anul școlar 2022-2023, 19 burse in valoare totala de 71.100 lei elevilor care se remarca prin rezultatele foarte bune obținute la invațatura și un comportament exemplar. Anul trecut școlar și universitar, Eparhia a acordat 18 burse in valoare de 55.400 lei. Incepand cu 1 octombrie, bursele … Articolul Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei acorda burse elevilor silitori apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

