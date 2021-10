Arhiepiscopia Bucureștilor pune la dispoziție capele. Morgile au devenit insuficiente Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat ca, in contextul situației dramatice cu care se confrunta spitalele din Capitala, copleșite de numarul de decese provocate de Covid-19, va pune la dispoziție spații pentru pastrarea temporara a trupurilor celor decedați, scrie Hotnews . „Ca urmare a escaladarii situației dramatice cu care se confrunta spitalele in care sunt tratați bolnavii de Covid-19 din București și morgile acestor spitale unde locurile de pastrare temporara a trupurilor celor decedați au devenit insuficiente, Arhiepiscopia Bucureștilor iese in intampinarea solicitarilor de ajutor și pune… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Arhiepiscopia Bucurestilor anunta, sambata seara, ca pune la dispozitia spitalelor capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele mortuare de la parohiile din imediata apropiere si capelele cimitirelor parohiale.

- Morgile spitalelor din Capitala nu mai fac fața numarului mare de decese ale pacienților infectați cu coronavirus, motiv pentru care, Arhiepiscopia București a anunțat ca pune la dispoziție capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele mortuare din apropiere și capelele cimitirelor parohiale.

