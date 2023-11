Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au demarat noi sapaturi in vestul Frantei pentru a incerca sa descifreze secretul Lespezii din Saint-Belec, un bloc de sist gravat in urma cu 4.000 de ani si considerat drept cea mai veche harta a unui teritoriu din Europa, informeaza AFP."Incercam sa contextualizam mai bine descoperirea,…

- O misiune arheologica egipteana, germana si austriaca a descoperit in sudul Egiptului sute de vase de vin inchise si intacte, vechi de acum 5.000 de ani, a anuntat duminica Ministerul Turismului si Antichitatilor de la Cairo, citat de agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Arheologii de la Muzeul Unirii au realizat descoperiri importante in cadrul unei activitați de descarcare arheologica derulata in zona Dealului Furcilor din Alba Iulia, pe un teren unde urmeaza sa se extinda cimitirul municipal.

- Impactul asupra mediului al mașinilor poluante devine un subiect din ce in ce mai dezbatut. Vehiculele care au emisii mari de CO2 contribuie in mod semnificativ la poluarea aerului, la crearea de smog și acumularea de gaze cu efect de sera in atmosfera. Ca urmare, reducerea de pe drumuri a numarului…

- Liderii Israelului, Greciei si Ciprului s-au angajat luni sa extinda cooperarea in domeniul energetic si sa exploreze noi modalitati de a aduce in Europa gazele din estul Mediteranei, precum si sa conecteze retelele lor de electricitate, transmite Reuters. Estul Mediteranei este bogat in zacaminte de…

- Daca le depozitezi corect, ouale rezista foarte bine. Ba chiar sunt bune de mancat si dupa ce trec de termenul de valabilitate inscris pe coaja. Totusi, cum iti dai seama cu exactitate cat de proaspete sunt?Daca ai oua de mai mult timp in frigider, e greu sa-ti dai seama cat de bune mai sunt pentru…

- Printre ramașițele locuitorilor de Neanderthal dintr-o peștera din Franța, cercetatorii au descoperit un șold aparținand unui copil. Cu toate acestea, dupa ce au observat diferențe intre ilionul antic și cel al nou-nascuților mai recenți, autorii unui nou studiu spun ca bebelușul de acum 45.000 de ani…

- Oamenii de știința au descoperit una dintre primele comunitați stabilite in Europa sub apele lacului Ohrid, cunoscut sub numele de "Perla Balcanilor". Pe malul albanez al lacului au fost gasite urme de case construite pe piloni cu aproximativ 8000 de ani in urma, facind ca acest sat de coasta sa devina…