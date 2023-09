Stiri pe aceeasi tema

- Noua ipoteza a oamenii de știința este ca mistreții continua sa se hraneasca cu trufele care cresc in zone contaminate pe termen lung de testele nucleare din perioada Razboiului Rece, potrivit Live Science .Atenția experților a fost atrasa de faptul ca populațiile de mistreți erau singurele care prezentau…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvaluit de ce atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani), a fost schimbat in minutul 69 al meciului de la Arad, pierdut de vicecampioana Romaniei cu UTA, scor 1-2, in etapa cu numarul 7 din Superliga. In minutul 69, Andrea Compagno a fost scos din teren…

- Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, a vorbit pentru prima data deschis despre lupta sa cu o boala cumplita. La doar 25 de ani, Teodora a aflat ca sufera de metastaze la plamani și la coloana. Vestea a venit ca un șoc atat pentru ea, cat și pentru parinți și medici, care au fost uimiți […] The post…

- Cafeaua este una dintre cele mai indragite bauturi, care ne ajuta sa incepem ziua mai ușor și ne da energie. Mulți prefera cafeaua cumparata, pe motiv ca cea de acasa nu iese la fel, dar un expert a dezvaluit trucul care te va ajuta sa o faci exact ca la cafenea. Iata cea mai interesanta […] The post…

- Raluca Badulescu, in varsta de 48 de ani, a scos la iveala amanunte mai puțini ștute din viața ei. Este știut faptul ca vedeta iubește moda și hainele și nu rare au fost momentele in care a surprins cu aparițiile ei excentrice. Insa, acum jurata de la Bravo, ai stil! A dezvaluit ce sacrificiu a facut…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca soldații partenerilor din NATO, dar și piloții ucraineni, vor veni in Romania pentru a se antrena pe avioanele F-16, dar a spus ca baza de antrenament va fi intr-o locație secreta. Jurnalistul Radu Tudor a avut o intervenție la CNN, partener al Antena 3, acolo…

- OnePlus nu a dezvaluit teasere doar pentru OnePlus Nord 3, ci si pentru OnePlus Nord CE 3, iar cele doua au sanse mari sa debuteze la pachet in iulie. OnePlus Nord CE 3 5G are procesorul si o nuanta confirmata, ba chiar si un pret. 280 de euro ar urma sa fie pretul de pornire pentru OnePlus Nord CE…