Arheologii au descoperit un refugiu din perioada cataclismelor Epocii Bronzului

- Arheologi din nordul Israelului au descoperit o ascunzatoare subterana imensa, alcatuita din tuneluri inguste și camere mai mari, aceasta fiind sapata de evreii care traiau aici cu 2.000 de ani in urma, in timpul unei revolte impotriva Imperiului Roman, relateaza Reuters.

- La data de 9 martie 2024, comisarul sef de politie, Alexandru Oae a fost imputernicit Director al Garzii de Coasta. Potrivit CV ului publicat pe site ul Garzii de Coasta, in perioada 01.12.2016 prezent a ocupat functia de director adjunct al Garzii de Coasta. In perioada 15.07.2013 30.11.2016 a fost…

- Din punct de vedere nutrițional, Postul Mare poate fi definit ca o perioada de restricții alimentare și comportamentale asumate benevol. Or, acest fapt necesita o buna informare, menționeaza Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP). Specialiștii ANSP au trecut in revista citeva greșeli alimentare…

- In dimineața asta locuitorii din Turda Noua au primit facturile la gaze iar acum iși pun mana-n cap la propriu. Spun ca vor ramane fara banii de Paște daca achita facturile in integralitate. Spre exemplu un pensionar cu o pensie de 1.100 de lei, are numai la gaze facturi de 1.200 de lei. Mai vine apa,…

- Saptamana 25.03.2024 – 01.04.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile vestice si nord-vestice.Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in regiunile vestice, nordvestice, nordice si local in cele…

- Arheologii de la Uniwersytetu Mikolaja Kopernika (Polonia) investigheaza epava celei mai vechi ambarcațiuni naufragiate din lume. O nava care transporta lingouri de cupru s-a scufundat in largul coastelor Turciei de astazi, relateaza portalul Nauka w Polsce. Aceste lingouri, aparținind Epocii Bronzului,…

- Infruntand gerul si vantul naprasnic, arheologii din Serbia au efectuat sapaturi in situl unui arc de triumf de pe vremea Romei Antice, unul dintre putinele monumente de acest tip din Balcani si care dateaza din secolul al III-lea d.Hr.