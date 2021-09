Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a cincea campanie arheologica de sapaturi la manastirea cisterciana de la Igriș au scos la suprafața noi descoperiri uimitoare. Anul acesta a avut loc cea de-a cincea campanie arheologica pe care Muzeul Național al Banatului o dezvolta in parteneriat cu Institutul de Arheologie al Universitații…

- Muzeul Național al Banatului aduce in fața publicului „Cruciada infranta la Timișoara”, un spectacol care reinvie evenimentul care a zguduit nu numai Timișoara și Banatul, ci intreaga Europa, in 1514. Ridicarea sub arme a cruciadei transformata in rascoala și destinul conducatorului, Gheorghe Doja,…

- Expoziția „Lumina Ingerilor. Dar divin”, inspirata din lucrarile lui Michelangelo Buonarroti, ajunge pe simezele Muzeului Național al Banatului. Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce pe simezele mansardei B2, din Bastionul Theresia, expoziția semnata de artistul…

- Astronauții ruși au descoperit noi crapaturi in interiorul unui segment al Stației Spațiale Internaționale, fisuri care s-ar putea largi cu timpul, a anunțat luni un oficial din domeniul spațial.

- O aeronava a Fortelor Aeriene Romane transporta duminica, spre Spania, artefactele care vor fi prezentate in cadrul expozitiei „Tezaure arheologice din Romania- Radacinile dacice si romane”. Expozitia reuneste 835 de exponate exceptionale din colectiile a 39 de muzee din Romania si care va fi deschisa…

- In estul Crimeei, in timpul sapaturilor la necropola Kyz-Aul, arheologii au descoperit statueta zeului antic egiptean al tacerii, Horus. Despre acest lucru a declarat directorul de dezvoltare a Fundației ”Arheologie” Oleg Markov, relateaza RIA Novosti. Potrivit expertului, cindva in acest loc a existat…

- Reprezentari grafice și harți ale spațiului dunarean, care dateaza chiar și din anii 1600, vor fi aduse in fața publicului timișorean, la Muzeul Național al Banatului. Instituția de cultura verniseaza vineri, 09 iulie 2021, expoziția internaționala ”Spații fluente. Harți ale spațiului dunarean 1650-1800”.…