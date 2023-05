Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de arheologi a descoperit un cimitir vechi de 3.200 de ani in Saqqara, Egipt. Acesta erau locul in care erau inmormantați oamenii importanți din elita egipteana din orașul Memphis. De asemenea, descoperirea este așteptata sa scoata la iveala noi practici funerare ale elitei egiptene antice.

- Civilizația mayașa avea mai multe jocuri populare. Se credea ca aceste jocuri aveau capacitatea supranaturala de a prezice razboiul. Printre acestea se numara un joc de masa in forma de cruce care se numea Patolli și un joc cu mingea numit Pok-a-Tok. Nu demult arheologii au descoperit la Chichen Itza,…

- Arheologii care lucreaza in Arabia Saudita și Iordania au anunțat descoperirea celor mai vechi planuri arhitecturale din lume, informeaza CNN. Desenele gravate in placi de piatra reprezinta schițele pe care oamenii din epoca de piatra le-au folosit pentru a construi structuri uriașe in care turme intregi…

- Arheologii peruani au dezgropat luni, la periferia capitalei moderne, o mumie veche de peste 1.000 de ani. O mumie veche de 1.000 de ani a fost gasita cu o parte din piele și par inca intacte, in Cajamarquilla, Peru. Arheologii cred ca a fost un adolescent. Din obiectele ceramice gasite langa cadavru,…

- Un australian a dat lovitura, cu ajutorul unui detector de metale gasind o piatra de 4,6 kg care conținea aur in valoare de 240.000 de dolari australieni (aproximativ 150.000 de euro), noteaza BBC. Darren Kamp, care a evaluat și a cumparat piatra, a declarat ca este cea mai mare pe care a vazut-o in…

- Arheologii au descoperit in Emiratele Arabe Unite cel mai vechi oraș din Golful Persic, locuitorii caruiau se indeletniceau cu pescuitul de perle. Sapaturile și cercetarile au aratat ca orașul pescaresc de 12 acri, la aproximativ 50 km nord-est de Dubai, avea probabil mii de locuitori și era activ pe…

- Cetatea de la Colțești, veche de 700 de ani, va fi restaurata și pusa in valoare: A fost solicitat avizul de mediu Cetatea de la Colțești, veche de 700 de ani, va fi restaurata și pusa in valoare: A fost solicitat avizul de mediu Primaria Rimetea a solicitat aviz de mediu pentru proiectul „Reabilitare…

- Arheologii au dezgropat o statuie asemanatoare unui sfinx și ramașițele unui altar aflat intr-un templu antic din sudul Egiptului. Se crede ca sfinxul de calcar cu „fața lui zimbitoare și doua gropițe” il reprezinta pe imparatul roman Claudius, transmite BBC citat de diez. Artefactele au fost gasite…