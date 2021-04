Arheologia spaţiului urban In evolutia unei asezari cu renume determinanta este viziunea. Babilonul se configureaza pe contrastul puternic dintre nesfarsita orizontalitate a locului si verticala turnului pana la cer. Aceasta este viziunea civilizatiei occidentale despre oras implinita in expresia ei ultima in Statele Unite ale Americii. De cele mai multe ori, in orasele cu istorie, viziunile succesive se conjuga, se potentiaza, sfarsind prin a impune o imagine de forta. I (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

