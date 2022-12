Argumentele Austriei împotriva aderării României la Schengen distruse de datele FRONTEX In ultimul timp, in spațiul public, au aparut o serie de intrebari legate de aderarea Romaniei la Spațiul Schengen: suntem pregatiți sau nu suntem pregatiți de aderare? Trecerea migranților ilegali peste frontierele țarii noastre se face cu ușurința sau nu? Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, a anunțat luni seara ca Suedia susține aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Bogdan Aurescu a salutat poziția favorabila exprimata de suedezi cu privire la aderarea Romaniei la Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nicoleta Pauliuc, presedinta Comisiei de Aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei a trimis o scrisoare tuturor sefilor comisiilor de Aparare din statele membre ale UE pentru a sustine aderarea Romaniei la spatiul de libera circulatie european. Fii la curent cu cele…

- Comisia Europeana exercita crescande presiuni in privința aderarii Bulgariei, Romaniei și Croației la Spațiul Schengen. Miercuri (16 noiembrie), comisia a prezentat un document de 16 pagini, explicand de ce aceste trei țari trebuie sa devina membre ale acestui spațiu. Fii la curent cu cele…

- Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu ii cere liderului PSD Marcel Ciolacu sa vorbeasca cu liderii social-democrati din Suedia si sa le ceara sa nu se mai opuna aderarii Romaniei la Schengen, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Bine ca am fost noi slugi supuse și am votat printre primii intrarea Suediei in NATO”, este reacția lui Ingrid Mocanu la informația ca principalele forțe din Parlamentul Suediei se opun acceptarii Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. „Milogi am fost, milogi murim”, afirma Ingrid Mocanu, care…

- Principalele forțe din Parlamentul Suediei se opun acceptarii Romaniei și Bulgriei in Spațiul Schengen. Deși Guvernul Suediei susține aderarea Romaniei, executivul nu are susținere in parlament pentru aceasta mișcare, noteaza dn.se. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, considera ca Olanda nu a luat inca o decizie privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Premierul Regatului Tarilor de Jos Mark Rutte a afirmat ca „Olanda nu este, in principiu, impotriva aderarii Romaniei la Schengen”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…