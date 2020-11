Argeșeni prinși fără mască într-un magazin și într-o sală de jocuri de noroc In cadrul acțiunilor de verificare a respectarii dispozițiilor legale in vigoare cu privire la prevenirea raspandirii infectarii cu virusul SARS Cov-2, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au constatat faptul ca, in incintele unei societați comerciale din satul Dobrogostea, comuna Merișani, care funcționeaza, in doua spații, atat ca magazin alimentar, cat și ca sala de jocuri de noroc, se aflau opt persoane, fiind depașit procentul de 30% din capacitatea maxima a spațiului, conform prevedrilor HCJSU nr. 56/07.11.2020. Documentația intocmita cu ocazia verificarilor a fost inaintata… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul acțiunilor de verificare a respectarii dispozițiilor legale in vigoare cu privire la prevenirea raspandirii infectarii cu virusul SARS Cov-2, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au constatat faptul ca, un agent economic (minimarket) de pe raza de competența funcționa, dupa…

- In ziua de 05 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov, impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice Argeș și reprezentanți ai ITM Argeș și DSP Argeș, au efectuat verificari la sediul unei societați comerciale din Maracineni. In urma celor…

- In ziua de 03 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov, care actionau in echipe mixte de control al mijloacelor de transport in comun, impreuna cu politisti locali din cadrul Politiei Locale Bascov, au depistat un mijloc de transport in comun, ce efectua curse regulate…

- Operator economic care nu si-a suspendat activitatea, sanctionat. Pe 2 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au sancționat contravențional, cu amenda in valoare de 5.000 de lei, o societate comerciala din Maracineni, ca urmare a nerespectarii prevederilor Hotararii Comitetului…

- Patru barbați sunt cercetați de polițiștii din Argeș, dupa ce ar fi folosit la jocuri de noroc online identitatea altor 15 persoane. Victimele au fost anunțate de ANAF ca au avut venituri din jocuri de noroc pentru care trebuie sa plateasca impozit, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au verificat 722 de persoane si 90 de societati comerciale cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse, au legitimat 264 de persoane, precum si 151 de autoturisme. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale,…

- Polițiști din cadrul Secției 4 Craiova au depistat, azi noapte, 4 minori, de 14 ani, din Craiova, care in cursul aceleiași nopti, ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin din municipiu și dintr-un autoturism parcat pe o strada, din localitate. Polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au…