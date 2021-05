Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul unui deltaplan a fost ranit usor dupa ce aparatul de zbor in care se afla a aterizat fortat in apropierea unei balastiere din judetul Arges. El a fost preluat de un echipaj medical pentru a fi dus la spital, in vederea unor investigatii medicale amanuntite.

- Chindia Targoviste si-a luat revansa in fata lui FC Arges dupa ce in ultima runda din sezonul regulat pitestenii se impusesera cu 3-1, intr-un meci decisiv pentru accederea in playoff.Acum, in Trivale, Daniel Florea a semnat victoria echipei lui Emil Sandoi care a urcat pe primul loc in playout dupa…

- Incepand de luni, 26.04.2021, Centrele de Relații cu Clienții din Craiova și Pitești iși prelungesc programul de lucru. Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vanzare situate in Pitești, str. Darzu, nr. 1A, județul Argeș și Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, județul Dolj iși prelungesc programul…

- Unul dintre cei doi politisti pitesteni, arestati preventiv in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, s-a pensionat, iar in cazul celuilalt au fost suspendate raporturile de serviciu, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. „In conformitate cu…

- Proiectele rutiere pentru care Ministerul Transporturilor aloca cele mai mari fonduri anul acesta sunt Autostrada Transilvania, Drumul Expres Craiova – Pitești și Autostrada de Centura București (A0), potrivit proiectului de buget pentru 2021. Autostrada Transilvania (Brașov – Tg Mureș – Cluj – Oradea)…