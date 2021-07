Argeş: Un câine poliţist a găsit o femeie dispărută Un caine politist de la IPJ Arges a gasit, vineri, o femeie de 32 de ani care disparuse de la domiciliu. Potrivit IPJ Arges, politistii din Campulung au fost sesizati vineri dupa-amiaza, prin apel la 112, de catre o femeie din Titesti, ca nora sa a plecat voluntar de la domiciliu si nu s-a mai intors. In urma sesizarii, peste 35 de politisti, jandarmi, membri ai familiei si voluntari au demarat, de urgenta, cautarile, avand informatii ca in jurul orei 11,00 femeia fusese vazuta deplasandu-se pe islazul din localitate, catre padure. "A fost solicitat sprijinul echipajului canin, format din cainele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au fost sesizați, prin SNUAU 112, de catre o femeie din Țițești, despre faptul ca nora sa, de 32 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. In urma sesizarii, peste 35 de polițiști, jandarmi, membri ai…

- Operatorul Distributie Oltenia acorda angajaților o zi libera in data de 20 iulie 2021, cu prilejul Zilei Energeticianului, astfel ca Centrele de Relații cu Utilizatorii Distribuție Oltenia iși intrerup activitatea marți, 20 iulie 2021. Incepand cu data de 21 iulie, programul de funcționare va fi reluat…

- La data de 4 iulie a.c., in jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Blejoi, au fost sesizați de catre un barbat, despre faptul ca, soția sa, RADU CORINA MARIANA, in varsta de 35 de ani, domiciliata in comuna Blejoi, a plecat in mod voluntar de la domiciliu, fara a se mai [...]

- Accident pe DN 73C Un barbat de 43 de ani, din Cicanești, care conducea un ansamblu auto, pe DN 73 C, din direcția Campulung catre Curtea de Argeș, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, avand in vedere carosabilul umed, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției…

- Primarii a 50 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din județul Argeș și-au exprimat intenția de a incepe sau continua lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale, in cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare, acordata de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate…

- In judetul Arges exista o persoana infectata cu tulpina Delta internata la ATI, in stare grava, pacienta neavand legatura cu decesul inregistrat in acest judet zilele trecute, a spus presedintele CNCAV Valeriu Gheorghita la Digi24, precizand ca sunt 44 de cazuri in toata tara.

- Polițiștii din Teiuș, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii locali, intr-o piața din oraș au depistat un barbat de 37 de ani și o femeie de 36 de ani, din Teiuș, care nu au respectat masura carantinarii. Cei doi au parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani,…

- Curtea de Apel Pitești a decis joi plasare sub arest la domiciliu a celor doi polițist acuzați de purtare abuziva și lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului de 63 de ani din Argeș care a decedat dupa ce a fost imobilizat cu brutalitate de oamenii legii in AutogaraSudPitești. Agenții de poliție,…