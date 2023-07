Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Negrași și o tanara din Pitești, care in luna martie au furat catalizatoarele de la doua mașini parcate in Pitești, au fost trimiși in judecata. IPJ Argeș transmite: Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal…

- Politistii din cadrul Politei Municipiului Carei – Biroul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari fata de doi barbati, de 45, respectiv 38 de ani, ambii din Carei, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. In fapt, barbatii ar fi patruns, fara drept, in interiorul unui santier,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substante Periculoase au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni cu articole pirotehnice fara drept, conform art. 37 din…

- Șofer prins ca avea permisul suspendat, trimis in judecata Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de conducere fara drept, conform art. 335 din…

- Polițiștii din Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, s-a stabilit ca, in noaptea de 16 spre 17 martie a.c., in jurul orei 03:00, folosind un dispozitiv…

- „Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de talharie. Din cercetari, s-a stabilit ca in ziua de 14 iulie 2018, un barbat necunoscut,…

- Polițiștii mehedințeni au efectuat, ieri, patru percheziții la persoane din Baia de Arama banuite de furt calificat. In urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate: 2 plasme TV, un sistem audio, mai multe scule electrice provenite din comiterea furtului. 1 de 2 In urma cercetarilor au fost…