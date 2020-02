Stiri pe aceeasi tema

- A fost deschis dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de vatamare corporala din culpa in cazul copilului care a intrat in coma dupa o intervenție stomatologica. Polițiștii au luat declarații de la personalul medical angajat la clinica stomatologica din Pitești, Teddy Care, și au ridicat instrumentarul…

- Politistii fac verificari sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa dupa ce un barbat a reclamat, luni, ca mama sa, in varsta de 70 de ani, a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta SCJU Constanta pentru ca nu a fost tratata corespunzator de medici, fiind tinuta 16 ore in Unitatea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului investigații Criminale fac cercetari pentru ucidere din culpa și distrugere in cazul celor patru copii care au murit arsi de vii, in urma unui incendiului izbucnit, azi noapte, pe strada Memorandumului din Timișoara. Cei patru copii, cu varste intre patru luni și șase…

- Polițiștii au decis deschiderea unui dosar penal de ucidere din culpa, dupa cazul pacientei de 66 de ani care a murit arsa de vie, chiar pe masa de operații. Mai mult, raportul preliminar a scos la iveala „o cascada de nereguli”, a informat ministrul Sanatații.

- Anchetatorii au conturat o prima ipoteza in cazul accidentului in care a fost implicat Daniel Chițoiu, in urma caruia au murit doua persoane. Mașina condusa de secretarul general ALDE ar fi patruns pe contrasens. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala.Surse…

- Au aparut noi detalii despre accidentul in care a fost implicat fostul ministru al Economiei, Daniel Chițoiu. Unele surse dezvaluie faptul ca politicianul ar fi intrat pe contrasens, iar in urma accidentului au murit doi oameni.

- Politia Timis a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul deratizarii dintr-un bloc din Timisoara, de pe strada Mioritei, in urma careia trei persoane au decedat si mai multi adulti si copii au ajuns la spital.

