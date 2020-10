”Este vorba despre prima aprobare in lume” a unui grau modificat genetic, a carui particularitate este ca aceea ca este tolerant la seceta, a anuntat intr-un comunicat joi Consiliul National argentinian de Cercetare Stiintifica si Tehnica (CONICET). Insa, ”pentru a fi comercializat in Argentina, el trebuie sa fie aprobat de Brazilia, principala si istorica piata a graului argentinian”, subliniaza acest organism din subordinea Guvermului. In 2019, 45% din cele 11,3 milioane de tone de grau exportate de Argentina au fost vandute Braziliei. Celelalte piete principale sunt Indonezia, Chile si Kenya.…