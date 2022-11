Stiri pe aceeasi tema

- Argentina și Mexic se intalnesc sambata, de la 21:00, intr-o partida care conteaza pentru runda a 2-a a grupei C de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Cele doua formații au avut un start incet de turneu final: mexicanii, doar 0-0 cu Polonia, in timp ce Argentina s-a facut de ras și a pierdut…

- S-a tras cortina peste meciurile din prima etapa de la Campionatul Mondial, dar vestea buna pentru microbiști și pariori e ca instant incep confruntarile din runda cu numarul 2. Avem meniu tot cu patru meciuri pe zi și, așa cum v-am obișnuit, in fiecare zi avem cote bune de incercat la pariuri pe meciurile…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a precizat, intr-un interviu acordat pentru GSP.ro, ca Argentina și Anglia sunt favoritele lui la Campionatul Mondial, dar cele mai mari șanse la trofeu crede ca le au Spania și Franța. „Aș vrea sa caștige Argentina, pentru Messi, dar e greu. E clar vorba despre o echipa…

- Ziua de vineri, 25 noiembrie, aduce alte patru partide la Cupa Mondiala din Qatar. Programul zilei de 25 noiembrie de la CM Qatar 2022: Țara Galilor – Iran, ora 12:00 (Grupa B) Qatar – Senegal, ora 15:00 (Grupa A) Olanda – Ecuador, ora 18:00 (Grupa A) Anglia – Statele Unite ale Americii, ora 21:00…

- Argentina le-a facut o surpriza neplacuta fanilor, dubla campioana mondiala pierzand meciul de debut de la Campionatul Mondial: 1-2 cu Arabia Saudita. La finalul partidei, Lionel Messi o oferit o explicație pentru eșecul neașteptat al „Pumelor”.

- Pana acum a fost un Mondial ”drept” in zona de pariuri sportive. Favoritele și-au respectat statutul și n-am avut parte de nicio surpriza care sa ne incurce teribil. Ziua a 2-a a fost caștigata de Anglia la impresia artistica, 6-2 cu Iran, in timp ce Olanda și-a facut datoria cu Senegal, 2-0, in final…

- Qatar - Ecuador (0-2) a fost meciul care a deschis balul la Campionatul Mondial din 2022. Dupa un prim joc fara importanța ca afiș, Mondialul iși vede intrate in scena echipele cu greutate. Azi, Anglia, Olanda și Statele Unite bifeaza primele partide ale etapei cu numarul 1 din Qatar. Anglia - Iran…

- CUPA MONDIALA – Qatar 2022 va fi a douazeci și doua ediție de Campionat Mondial, competiție care se joaca o data la patru ani, incepand cu anul 1930. Meciul de deschidere va fi duminica, 20 noiembrie, de la ora 18 (TVR 1), intre Qatar și Ecuador, pe stadionul „Al Bayt“, care a fost inaugurat in 2020…