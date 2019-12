Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul Raport asupra Stabilitatii Financiare, prezentat recent de BNR, arata ca Romania se confrunta cu mai multe riscuri sistemice ridicate, precum tensionarea echilibrelor macroeconomice interne si de reducerea increderii investitorilor in economiile emergente. Aceasta face ca Ministerul de Finanțe…

- Noul președinte al Argentinei, Alberto Fernandez, care a depus marți juramantul, s-a intors vineri la locul de munca anterior, Universitatea din Buenos Aires, pentru ca studenții sai de la drept sa poata susține examentul, informeaza Reuters. Studenții nu se așteptau sa-și vada fostul profesor de drept…

- Peronistul de centru-stanga Alberto Fernandez a fost investit marti presedinte al Argentinei, tara aflata in criza, cu o inflatie galopanta si rate in crestere ale somajului si saraciei, transmite AFP. Alberto Fernandez, un avocat in varsta de 60 de ani, ii succede in functie liberalului Mauricio Macri,…

- Roger Federer (38 de ani, 3 ATP) participa zilele acestea la o serie de meciuri demonstrative desfașurate in America de Sud, unde oponent l-a avut pe Alexander Zverev (22 de ani, 7 ATP). La finalul meciului pierdut de Federer in fața lui Zverev la Buenos Aires, organizatorii au pregatit un moment special…

- In trecut, presedintii argentinieni au facut din Brazilia vecina destinatia primei lor calatorii post-electorale. Relatiile dintre Argentina si Brazilia au devenit tensionate dupa alegerile din 27 octombrie, in timp ce presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat saptamana trecuta ca nu va participa…

- Peronistul de centru-stanga Alberto Fernandez a castigat alegerile prezidentiale din Argentina din primul tur, in fata presedintelui la final de mandat liberal Mauricio Macri, potrivit rezultatelor partiale. Dupa numararea a aproape 80% din buletinele de vot, Alberto Fernandez a obtinut 47,45% din…

- Alberto Fernandez a obținut cel mai mare numar de voturi în cadrul scrutinului electoral prezidențial de duminica din Argentina, conform posturilor locale de televiziune, citate de site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax. Potrivit anunțurilor facute de sursele locale de știri, la scurt…

- Peronistul de centru-stanga Alberto Fernandez a castigat alegerile prezidentiale din Argentina cu 47,36% din voturi, in timp ce presedintele liberal la final de mandat Mauricio Macri a obtinut 41,22% din sufragii, potrivit rezultatelor partiale dupa numararea a 75% din buletinele de vot, relateaza…