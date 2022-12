Stiri pe aceeasi tema

- Partida a inceput duminica la ora 17.00, pe stadionul Lusail.Messi a marcat primul gol, in minutul 23, din penalti. Al doilea gol al argentinienilor a fost inscris d Di Maria ‘36.Dupa golurile primite, Franta a facut deja doua schimbari: Dembele (Kolo Muani ’41), Giroud (Thuram ’41).Prima repriza a…

- Marea finala, transmisa in direct de TVR 1, va fi arbitrata de polonezul Szymon Marciniak.Argentina a jucat in Qatar in grupa C (cu Polonia, Mexic si Arabia Saudita), pe care a terminat-o pe primul loc, dupa care a trecut in optimi de Australia (scor 2-1), in sferturi de Tarile de Jos (scor 6-5 in urma…

- Marea finala, transmisa in direct de TVR 1, va fi arbitrata de polonezul Szymon Marciniak.Argentina a jucat in Qatar in grupa C (cu Polonia, Mexic si Arabia Saudita), pe care a terminat-o pe primul loc, dupa care a trecut in optimi de Australia (scor 2-1), in sferturi de Tarile de Jos (scor 6-5 in urma…

- Naționala Frantei, campioana mondiala en titre, s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins formatia Angliei cu scorul de 2-1 (1-0), sambata seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in ultimul sfert de finala. Franta si-a confirmat statutul si a castigat, dupa un…

- Naționala Argentinei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal Qatar 2022, dupa ce a invins vineri seara, la lovituri de departajare, scor 2-2 (4-3), reprezentativa Olandei. Argentina a deschis scorul prin Nahuel Molina, in minutul 35, din pasa lui Lionel Messi. Decarul Argentinei a dus…

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 a ajuns in faza sferturilor de finala. In competiție au ramas Argentina, Brazilia, Anglia, Croația, Franța, Maroc, Olanda și Portugalia. Sferturile de finala se vor disputa pe 9 și 10 decembrie, vineri și sambata. Programul meciurilor: Vineri, 9 decembrie Croația…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a ajuns in fazele eliminatorii. Optimile de finala sunt programate din 3 pana in 6 decembrie. Programul optimilor Campionatului Mondial de Fotbal 2022 Olanda – SUA (3 decembrie, ora 17:00) Khalifa International Stadium Argentina – Australia (3 decembrie, ora 21:00) Ahmad…

- Franța a invins-o, sambata seara, pe Danemarca, scor 2-1, in etapa 2 a grupelor Campionatului Mondial din Qatar și este prima formatie calificata in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit GSP. Intr-un meci destul de echilibrat, Franta a facut diferenta prin vedetele sale,…