- Pasagerii vor putea, in doi ani, sa schimbe in baza unui bilet mai multe trenuri pana la destinatia finala, chiar daca apartin unor operatori feroviari diferiti, potrivit proiectului "Sistem integrat, baza de date unica si furnizare de informatii privind sistemul de ticketing al operatorilor de transport…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, ia in calcul sa desfiinteze Autoritatea de Reforma Feroviara (ARF), declarandu-se foarte nemultumit de activitatea acestei institutii, anunța Agerpres. El a spus ca sunt discutii in acest sens la nivel de Guvern si de coalitie, o…

- O serie de directori și șefuleți din Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au ajuns sa-și rotunjeasca veniturile lunare prin indemnizațiile incasate in baza OUG nr.109/2011 ca membrii in consiliile de administrație ale societaților aflate sub tutela acestui minister. Numai ca prevederile OUG…

- Ministerul Transporturilor a publicat proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al CFR Marfa, companie de stat care se afla într-un mare impas. Proiectul prevede scaderea cu aproape 30% a numarului de salariați, dar și scaderea cu o pondere apropiata a cheltuielilor…

- Prin Planul National de Redresare si Rezilienta, 9,5 miliarde de euro sunt alocati pentru domeniul transporturilor Banii sunt destinati printre altele si dezvoltarii infrastructurii portuare din Constanta, Constanta Sud Agigea sau Midia, pentru a creste cota de schimburi de marfuri Colegiului Naval…

- Un fost director de la Tarom de pe vremea lui Ceaușescu, adica un personaj bine ancorat la structurile de securitate, vrea prin semnatura lui Florin Cițu și la propunerea ministrul Transporturilor Catain Drula, sa puna pe picioare o afacere refuzata de Ponta, Dancila și Orban. Pe pagina oficiala de…

- Ca la noi la nimeni. Statul roman a infiintat si intretinut degeaba o institutie publica, timp de patru ani. Este vorba de Autoritatea pentru Reforma Feroviara care ar fi trebuit sa cumpere trenuri noi cu fonduri europene. Dupa ce au platit, lunar, salariile angajatilor si toate cheltuilelile de functionare,…