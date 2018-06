Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Craig și Rachel Weisz vor avea primul copil impreuna. Anunțul a fost facut chiar de frumoasa actrița, care urmeaza sa dea naștere la varsta de 48 de ani. Vedeta a impartașit veștile cu cei de la New York Times, declarand ca secretul pielii ei stralucitoare este sarcina.

- Mirela Vaida, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Prezentatoarea tv a marturisit in cadrul unui interviu, ca este pregatita sa devina din nou mama. Chiar daca are 36 de ani și doi copii suprebi, Mirela Vaida are planuri mari. Vedeta recunoaște pentru prima oara ca vrea al treilea copil.…

- Consuela di Monaco, supranumita „Ambasadoarea Frumuseții”, traiește o adevarata drama, dupa ce viitorul soț a parasit-o cu doar cateva zile inainte de nunta. Bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, momentele dificile prin care a trecut. (VEZI ȘI: FOSTA MISS…

- Anunțul facut de Adelina Pestrițu despre bebelușul ei. Bruneta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care burtica de gravida este mult mai vizibila. Vedeta este gravida in aproape patru luni și traiește cea mai fericita perioada din viața ei. Adelina Pestrițu a primit cea mai frumoasa veste…

- Oana Roman trece prin momente cumplite. Mare iubitoare de animale, vedeta are un bulldog francez pe care il iubește ca pe propriul ei copil. Recent, ea a aflat ca animaluțul este bolnav. Toata familia sufera pentru el. Oana a postat o imagine cu patrupedul și un mesaj emoționant. Cațelul vedetei are…

- I can’t believe on this birthday I have a pending birth inside of me! Thank you all for the birthday wishes already! It’s been an amazing year, but my greatest gift? Already got it A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Mar 15, 2018 at 9:04am PDT De-a lungul anilor s-a speculat de multe…