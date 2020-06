Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe monumente emblematice ale Parisului precum Arcul de Triumf, Pantheon-ul, Conciergerie si Castelul Vincennes se vor redeschide luni, a informat Centrul pentru monumente nationale (CMN), care le gestioneaza, potrivit AFP. "Dupa validarea planurilor lor de reluare a activitatii…

- Violentele au avut loc in fata biroului premierului britanic Boris Johnson, la Downing Street. Protestatarii au aruncat cu diverse obiecte in fortele de ordine. Citeste si Proteste de amploare pe strazile Parisului. Manifestantii reclama brutalitatea politistilor impotriva persoanelor de…

- Decizia Senatului l-a pus pe jar pe Gigi Becali , deoarece vicecampioanei Ligii I i s-au inchis din nou porțile. Astfel, dupa ce FCSB a fost refuzata pe arena din Ghencea, acum, trupa lui Becali a fost anunțata ca nu poate evolua nici pe stadionul „ Arcul de Triumf ”, dupa ce se vor finaliza lucrarile…

- ”Acest concert live va debuta la ora locala 20:02, imediat dupa aplauzele publicului adresate personalului medical, si va fi difuzat in direct (…). Contam pe prezenta voastra virtuala si pe donatiile voastre”, au anuntat administratorii platformei Cercle Music , care produc si difuzeaza concerte de…

- "Spectacolul live va incepe la ora 20.02, imediat dupa aplauzele pentru cadrele medicale si va fi transmis in direct (...). Contam pe prezenta voastra virtuala si pe donatiile voastre", este mesajul de pe platforma Cercle Music care produce si retransmite concerte de muzica electronica din locuri inedite. …

- In plina pandemie, lucrarile la cele trei stadioane din Bucuresti pentru EURO decurg in ritm alert. Ministrul Tineretului si Sportului, a mers ieri in vizita la Arenele Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf. La stadionul Stelei a inceput montarea tabelei si se lucreaza la instalatia de nocturna. Se asteapta…

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a vizitat stadionul Giulești, unde sunt intarzieri, dar lucrarile sunt in grafic. Lucrarile la stadioanele Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf avanseaza și in plina pandemie. Astazi, arenele au fost vizitate de ministrul Stroe. Ce a declarat ministrul…