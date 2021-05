Regiunile arctice și nordul indepartat din Rusia ar putea deveni arabile in 20-30 de ani, pe masura ce schimbarile climatice accelereaza topirea permafrostului, anunța ministrul Mediului din Rusia, potrivit The Moscow Times. Aproximativ 60-65% din teritoriul Rusiei este acoperit cu permafrost, stratul superior al solului care ramane inghețat pe tot parcursul anului. Arctica ruseasca se […] The post Arctica ruseasca se topește in ritm accelerat. Ar putea deveni regiune agricola appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .