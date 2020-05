Arctic anunţă că închide temporar fabrica de la Găeşti, după confirmarea a 66 de cazuri de COVID-19 Producatorul de electrocasnice Arctic a anuntat, sambata, ca inchide temporar fabrica de la Gaesti, dupa confirmarea a 66 de cazuri de COVID-19 in randul angajatilor.



"In calitate de lider al pietei de electrocasnice din Romania si de unul dintre cei mai importanti sustinatori ai economiei locale, cu aproximativ 4.000 de angajati, compania Arctic prioritizeaza sanatatea si siguranta acestora, a partenerilor de afaceri si a consumatorilor. La fabrica din Gaesti s-au confirmat 66 de cazuri de Covid-19, in urma unei proceduri de testare initiata de compania Arctic, dupa primul caz raportat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

