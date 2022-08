ArcelorMittal Hunedoara prelungeşte cu încă o săptămână perioada de reducere a activităţii Consiliul de Administratie al ArcelorMittal Hunedoara (simbol bursier SIDG), combinat siderurgic detinut de holdingul ArcelorMittal, a hotarat sa prelungeasca cu inca o saptamana perioada de reducere a activitatii companiei, din cauza lipsei comenzilor. „Avand in vedere dificultatile economice cu care se confrunta societatea cauzate de lipsa comenzilor si implicit a volumului de productie, precum si […] Articolul ArcelorMittal Hunedoara prelungeste cu inca o saptamana perioada de reducere a activitatii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

