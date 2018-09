Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul suedez Mohamed Lahyani, care l-a "consiliat" pe tenismenul australian Nick Kyrgios la US Open, a fost suspendat de ATP. Lahyani nu va arbitra si nu fi platit timp de doua saptamani, informeaza New York Times, scrie news.ro.Pentru incidentul de la competitia americana, organizatorii…

- Irina Begu (28 de ani/55 WTA) s-a calificat in turul doi de la Seoul, dupa ce a invins-o pe Mona Barthel (28 de ani/93 WTA), scor 7-5, 6-4, insa romanca a avut un conflict verbal cu arbitrul de scaun. In setul doi, la scorul de 1-0 la game-uri cu break luat de romanca, la 30-30 pe serviciul sau, Irina…

- Aeroporturile din China (Beijing sau Shanghai) prezinta riscul cel mai mare pentru pierderea zborurilor de legatura, la polul opus situandu-se aeroporturile din Bucuresti, Amsterdam si Zurich. Riscul cel mai...

- La meciul din turul II de la US Open dintre Nick Kyrgios și Pierre-Hugues Herbert, caștigat de australian in 4 seturi, 4-6, 7-6, 6-3, 6-0, arbitrul de scaun Mohamed Lahyani a avut o discuție cu Kyrgios, incercand sa-l mobilizeze. Un episod inedit s-a petrecut joi seara la US Open, cand, la scorul de…

- Compania chineza Unipec, subsidiara a celei mai mari companii de stat din domeniul petrolier din China, Sinopec, a suspendat importurile din Statele Unite din cauza cresterii neintelegerilor comerciale dintre Washington si Beijing, au transmis vineri trei surse apropiate crizei, informeaza Reuters.

- Compania chineza Unipec, subsidiara a celei mai mari companii de stat din domeniul petrolier din China, Sinopec, a suspendat importurile din Statele Unite din cauza cresterii neintelegerilor comerciale dintre Washington si Beijing, au transmis vineri trei surse apropiate crizei, informeaza Reuters.

- Investiția anunțata vine in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Producatorul american de automobile electrice ia in considerare…

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…