- Mii de persoane au fugit in sudul Fașiei Gaza dupa ce armata israeliana i-a avertizat pe palestinieni sa paraseasca nordul enclavei asediate inainte de așteptata ofensiva terestra, conform corespondenților Al Jazeera. Israelul a dat un termen de 24 de ore pentru a evacua partea nordica a enclavei –…

- Deși numarul de accidente rutiere soldate cu deces a scazut, Romania ramane campioana in clasamentul UE al mortalitalitații in accidente rutiere, potrivit consilierului de stat Laszlo Borbely. “In continuare, de ani de zile suntem primii in Uniunea Europeana in ce priveste decesele la un milion de…

- O profesoara din Romania figureaza in Top 50 profesori din lume la Global Teacher Prize 2023, competiția unde sunt premiați cei mai buni și activi dascali din lume. Premiul cel mare este de 1 milion de dolari. Ana-Maria Rusu este profesoara de Educație muzicala la Colegiul „Unirea“ și la Școala…

- Consiliul Concurentei suspecteaza bancile ca, prin modul in care calculeaza scorul de credit, blocheaza accesul unor clienti la credite si ingreuneaza refinantarea. In acest context, autoritatea de Concurenta a derulat, saptamana trecuta, controale la zece banci, precum si la Biroul de Credit si la…

