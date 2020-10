Stiri pe aceeasi tema

- Creditarea bancara a continuat și in perioada de pandemie; dupa un blocaj in martie-mai, creditarea a revenit in iulie-august, in special prin imprumuturile contractate de companii. Volumul creditelor noi acordate de banci populației și companiilor in șase luni de la debutul pandemiei COVID-19 se ridica…

