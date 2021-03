Stiri pe aceeasi tema

- Primavara incepe in forța la Cluj Napoca. Mai mulți voluntari vor parcurge un maraton de la Cluj - Napoca la Constanța pentru un scop nobil. Ei alearga pentru a sprijini educația copiilor bolnavi de cancer.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Arad implementeaza in perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, in parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Ialomița, in calitate de promotor...

- ​​Un sondaj realizat de UNICEF a constatat ca 94% dintre țari au implementat o forma de învațare la distanța atunci când COVID-19 a închis școlile în primavara trecuta. Nu este prima data când educația este întrerupta în lume. În SUA, în 1937, sistemul…

- Senatorul PSD Radu Oprea a criticat, duminica, proiectul de buget pentru acest an si a sustinut ca banii alocati ajung doar pentru 9 luni. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! "Concluzia este una dramatica: banii din acest buget ajung doar pentru 9 luni. Veniturile sunt supraestimate cu…

- Cu intarziere si dupa dezbateri aprinse, Guvernul a publicat proiectul de buget pentru anul acesta. Totul se bazeaza pe o crestere economica de peste 4%, insa vor trebui acoperite gauri de peste 7 procente din PIB la atat este estimat deficitul.

- Astazi este prima zi de școala dupa vacanța de iarna insa cursurile sunt tot online. Continuarea școlii online pentru toți elevii va duce la creșterea abandonului școlar și va crea in continuare lacune majore in educația unei intregi generații de elevi! Nevoia copiilor de a invața ar fi trebuit sa fie…

- In contextul economic actual, generat de pandemia de coronavirus, Guvernul a stabilit, printr-o ordonanța oficializata in ultima zi din anul trecut, o serie de masuri fiscal-bugetare. Printre acestea se numara amanarea datei de la care se aplica taxa pe valoarea adaugata (TVA) de 5% pentru locuințe…

- Alocațiile copiilor vor fi majorate, din 1 ianuarie. majorarea finala e dubla fața de cat se anunțase inițal. Conform ministrului muncii, banii pentru aceasta majorare sunt deja prevazuți. CU CAT vor crește alocațiile: Incepand cu ianuarie 2020, alocațiile copiilor trebuiau sa creasca treptat, cu rata…