- Arafat i-a sfatuit pe romani sa nu isi cumpere concedii in strainatate din cauza situatie critice la nivel mondial. ”Va spun foarte direct si sincer: hai sa ne uitam care e situatia, nimeni nu stie ce va fi intr-o luna, doua, trei. Nimeni. Deci riscul este sa-ti iei bilet, sa platesti banii…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, spune ca din cauza lipsei de predictibilitate privind evoluția pandemiei, exista riscul ca romanii sa-și cumpere bilete pentru vacanța de iarna in strainatate și sa nu aiba posibilitatea sa și ajunga acolo, scrie News.roIn ceea ce priveste eventualele planuri…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, ii invita pe cei care critica masurile luate de autoritati sa propuna solutii pentru gestionarea crizei sanitare, el aratand ca masurile impuse de Romania sunt similare cu cele adoptate de alte state europene si promite ca propunerile…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat miercuri ca Romania se afla pe un trend "ascendent important" in ceea ce priveste cazurile de COVID-19 si ca indemnarea populatiei la nerespectarea regulilor "nu inseamna decat pacient in plus si, probabil, in plus, persoane decedate". …

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, considera ca in acest moment nu se pune problema inchiderii orașelor, dar spune ca "oricand pot fi luate alte masuri", daca numarul cazurilor de COVID-19 din ultimele 24 de ore va crește alarmant."La acest moment, nu se discuta inchiderea. Oricum, masurile sunt…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, ca starea de alerta se prelungește pe teritoriul Romaniei din 15 septembrie, pentru inca 30 de zile, iar in hotarare au fost cuprinse și reguli pentru desfașurarea alegerilor locale din 27 septembrie. Secretarul de stat Raed Arafat a spus, in ședința de guvern,…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne a facut un anunț ingrijorator in ceea ce privește numarul record de noi cazuri de COVID-19. Oficialul a transmis ca daca situația nu se imbunatațește, asupra sistemului sanitar va cadea o mare presiune, in deosebi asupra secțiilor de Terapie Intensiva.…

- Klaus Iohannis a criticat PSD la finele intalnirii pe care a avut o astazi la Palatul Cotroceni.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut astazi, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID 19 cu Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Seful Departamentului…